هيدي كرم تخضع لعملية تجميل في وجهها.. وهكـ ـذا تغيرت ملامحها

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية هيدي كرم، لعملية تجميل في وجهها، والتي كانت السبب في تغيير ملامحها مؤخرًا.



وشاركت هيدي متابعيها عبر حسابها الرسمي، تحدثت فيه عن خضوعها لعملية تجميلية، إذ قالت: "شايفة إن فيه ناس كتير أوي بعد حلقة ريهام سعيد بدأت تسأل هيدي عملت إيه في وشها، وبدأت تحط لي صور من شهرين وشهر وصور من حلقة إمبارح.. اللي أنا عملته هو عبارة عن حقن تحسين للبشرة، وعملت عملية شد وجه، وسعيدة جدًا بالقرار والعملية وكانت تجربة خطيرة وناجحة وجميلة وبنصح بيها أي واحدة عايزة تحسن من شكلها وشايفة حاجات مضايقاها".

وأضافت: "الفيلر ممكن نستخدمه لتحسين حاجات بدرجة معينة، لكن في حاجات لما بتبوظ مينفعش تتعالج بالفيلر والبوتوكس، لازم تدخل جراحي زي الرقبة.. الرقبة ملهاش علاج، لو فيه شوية ترهلات في عضلات الرقبة، مفيش علاج".