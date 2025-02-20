لوغان بول يُمنع من زيارة مصر

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي لوغان بول أنه منع من دخول مصر بعد محاولته زيارة الأهرامات في الفترة السابقة مع اليوتيوبر الشهير مستر بيست.

على صعيد آخر يسعى لوغان بول، لمعرفة من سرق ساعاته الفاخرة، بعد أن اكتشف اختفاء ساعات بقيمة 300 ألف دولار، من أمتعته خلال رحلته الأخيرة.

وفي أحدث مقطع فيديو نشره على يوتيوب، أخبر بول شقيقه جيك، أن ساعة Audemars Piguet بقيمة 50 ألف دولار، التي أهداه إياها شقيقه في عيد الميلاد الأخير، وساعة Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar 5740/1G بقيمة 250 ألف دولار، كانتا مفقودتين عند وصوله.>



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