تفاصيل جديدة في أزمة أوزجان دينيز الصحية.. وهذا سببها

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي أوزجان دينيز مؤخراً، لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى المستشفى، وتلقى الإسعافات الأولية، وخرج بعدها ليستريح في منزله، وطمأن الجمهور على صحته، وقال: "مع التدخل الطبي والرعاية المنزلية لزوجتي العزيزة، أصبح كل شيء خلفي.
أنا بخير للغاية وكل شيء على ما يرام".
إلا أن شقيقة النجم التركي، قررت كشف تفاصيل أكثر عن الأمر، وقالت: "لم يستطع أخي العزيز، أوزجان دينيز، تحمل الاتهامات غير العادلة والافتراءات المهنية ضده، وتم نقله إلى المستشفى بسبب حالة قلبه التي كانت مضطربة بالفعل".
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