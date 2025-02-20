تفاصيل جديدة في أزمة أوزجان دينيز الصحية.. وهذا سببها

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي أوزجان دينيز مؤخراً، لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى المستشفى، وتلقى الإسعافات الأولية، وخرج بعدها ليستريح في منزله، وطمأن الجمهور على صحته، وقال: "مع التدخل الطبي والرعاية المنزلية لزوجتي العزيزة، أصبح كل شيء خلفي.

أنا بخير للغاية وكل شيء على ما يرام".

إلا أن شقيقة النجم التركي، قررت كشف تفاصيل أكثر عن الأمر، وقالت: "لم يستطع أخي العزيز، أوزجان دينيز، تحمل الاتهامات غير العادلة والافتراءات المهنية ضده، وتم نقله إلى المستشفى بسبب حالة قلبه التي كانت مضطربة بالفعل".