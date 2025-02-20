مي عمر توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ من المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر برفقة زوجها المخرج المصري محمد سامي، في حفل جائزة "القلم الذهبي" في المملكة العربية السعودية.

وشاركت مي عمر الجمهور، صورة عبر حسابها الخاص، وعلقت موجهة رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وقالت: "ليلة استثنائية في حفل جائزة "القلم الذهبي" في الرياض، ليلة مليئة بالإبداع، والمواهب الحقيقية، والإلهام". وأضافت: "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث الراقي الذي يكرّم الكلمة والفن. كل الشكر لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الدعم المستمر للمبدعين وصنّاع الإبداع".

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