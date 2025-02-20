شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن انتدابه لرئاسة الرقابة على المصنفات الفنية: ربنا ييسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال على قرار الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة بانتدابه للعمل مساعدًا لوزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، موجها الشكر إلى وزير الثقافة على ثقته الكبيرة.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا ييسر كل أمر وشكرا للسيد وزير الثقافة، على الثقة الكبيرة وربنا يعينا على تلك المسئولية بفضله وكرمه".

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، خلال بيانه أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، معربًا عن تطلعاته بأن هذا الاختيار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الرقابة على المصنفات الفنية بما يضمن الحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني.

ويشارك عبد الرحيم كمال في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل قهوة المحطة الذي يقوم ببطولته: أحمد غزي، هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، فاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع الطبقات من خلال عدد من القصص الإنسانية.

عبد الرحيم كمال لبيب علي، كاتب سيناريو وروائي وصحفي وناقد فني، وُلد في عام 1971 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية. وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية، مما أكسبه خبرة واسعة ومكانة مرموقة في الوسط الفني المصري.

في مجال الأدب، قام عبد الرحيم كمال بإصدار عدة أعمال منشورة، من أبرزها رواية “كل الألعاب للتسلية” ورواية “موت العالم” – المعروفة بمذكرات محمود غزالة وكتاب “مصر الحال والأحوال” بالإضافة إلى رواية “أبناء حوره” ومجموعات قصصية ونصوص صوفية مثل “قصص بحجم القلب”، و”منطق الظل”، و”ظل ممدود”.

كما امتدت إسهاماته إلى الشاشة الصغيرة ، حيث كتب سيناريوهات مسلسلات تلفزيونية بارزة مثل “الحشاشين” و”جزيرة غمام” و”نجيب زاهي زركش” و”القاهرة كابول” و”أهو ده اللي صار” و"الخواجا عبد القادر"،و”شيخ العرب همام"بالإضافة إلى مشاركاته السينمائية في أفلام مثل “خيال مآتة” و”الكنز ” و”على جنب يا اسطى” كما ألف مسرحيات على خشبة المسرح القومي، منها "قمر العشاق” و”فى مديح المحبة”

كما شارك كعضو في لجان تحكيم لمهرجانات سينمائية وثقافية محلية ودولية، وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022، وغيرها من الجوائز المرموقة.