شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه المخرج المالى سليمان سيسيه تعلن وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المخرج المالي سليمان سيسيه الذى يعد أحد آباء السينما الأفريقية، يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى في إحدى عيادات باماكو عن عمر ناهز 84 عاما، حسبما قالت ابنته لوكالة فرانس برس.

وتدفقت التعازي على سيسيه ، الذي تميز عمله الرائد على الشاشة الفضية على مدى أكثر من نصف قرن بالتزامه برواية القصص الأفريقية والإنسانية العميقة والمشاركة السياسية العميقة.

وقالت مريم سيسيه: "توفي والدي اليوم في باماكو. نحن جميعا في حالة صدمة. لقد كرس حياته كلها لبلاده والسينما والفن".

فاز سيسيه بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1987 عن فيلم Yeelen، الذي يستمد إلهامه من أساطير شعب بامبارا في غرب أفريقيا.

في عام 2023، كرم مهرجان كان سيسيهه مرة أخرى بجائزة Carrosse d'Or، وهي جائزة تُمنح للمخرجين الذين "تركوا بصمة في تاريخ السينما بجرأتهم ومعاييرهم الصارمة وعنادهم في الإخراج".

وقال سيسيه لوكالة فرانس برس في مقابلة خلال زيارته للمهرجان على الريفييرا الفرنسية: "هذه الجائزة تشجعني على صنع أفلام جديدة، وإعادة اختراع نفسي وتغيير رؤيتي". سُرقت هذه الجائزة من منزله في عام 2024، قبل العثور عليها مرة أخرى.

يعد سيسيه واحد من اثنين فقط من صناع الأفلام الذين فازوا مرتين بالجائزة الكبرى في مهرجان بوركينا فاسو للسينما والتلفزيون (فيسباكو)، وهو من بين أكبر المهرجانات وأكثرها شهرة في أفريقيا.