شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل نيكول كيدمان وكيث أوربان في عيد الحب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشرطة الأمريكية تعرض منزل النجمان نيكول كيدمان وكيث أوربان للسرقة في عيد الحب، حيث استجابت شرطة لوس أنجلوس لحادث اقتحام منزلهما في 14 فبراير في حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم يكن أي من الزوجين في المنزل خلال ذلك الوقت.

حيث أخبر حارس الأمن المحققين أن المتسلل حطم بابًا زجاجيًا للدخول و"نهب المنزل" قبل الفرار، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قد سُرق من ممتلكاتهما.



نيكول كيدمان وكيث أوربان

فى نفس السياق كرمت النجمة العالمية نيكول كيدمان شخصيتها من فيلم Babygirl، أثناء قبولها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز National Board of Review Gala في مدينة نيويورك.

حيث أعادت كيدمان مشهدًا من فيلم الإثارة Babygirl في خطاب قبولها، وقالت قالت وهي ترفع كوب من اللبن عالياً فوق رأسها على المنصة: "سأرفع كوبًا من الحليب لجميع الفتيات الصغيرات في الغرفة".

ثم قالت كيدمان وهي تبتسم: " Babygirl"، قبل أن ترسل قبلة للجميع وهي تغادر المسرح.

كانت لحظة شرب الحليب التي رافقت كيدمان في الفيلم إشارة إلى مشهد في فيلم Babygirl عندما تقبل شخصية رومي، المديرة التنفيذية والزوجة والأم "المثالية"، كوبًا كبيرًا من الحليب من صامويل (الذي يلعب دوره هاريس ديكنسون)، المتدرب الذي بدأت علاقتها به في علاقة غرامية، بينما كانت تجلس في أحد البارات مع الأصدقاء وزملاء العمل.