شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة مصرية..ياسمين فراج رئيسا للجنة تحكيم مهرجان أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أيام الشارقة المسرحية عن اختيار الدكتورة ياسمين فراج لرئاسة لجنة التحكيم في دورته الرابعة والثلاثين، لتصبح بذلك أول امرأة مصرية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المهرجان، يأتي هذا القرار تقديراً لمسيرة الدكتورة ياسمين الحافلة بالإنجازات الفنية والنقدية، إضافةً إلى إسهاماتها المتعددة في مجالات النقد الموسيقي والفني.

وتعد الدكتورة ياسمين فراج أستاذة دكتور النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، وقد تميزت بنقدها الموسيقي والفني الراقي، إلى جانب عدد من الكتب المنشورة التي تعكس خبرتها العميقة ورؤيتها التحليلية في ميدان الفن. حصلت على الجائزة الشرفية في مسابقة جائزة محمود قطاط الدولية لعام الموسيقى من الجمهورية التونسية عام 2017، مما يعد دليلاً على إبداعها وإسهاماتها العالمية في هذا المجال.

كما شاركت الدكتورة ياسمين في العديد من المؤتمرات العلمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مما أكسبها خبرة واسعة ومصداقية عالمية. وقد تولت عضوية لجنة المشاهدة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورتي “اليوبيل الذهبي” والسادسة والعشرين، فضلاً عن تأليفها لموسيقى عدد من الأعمال الفنية، منها: العرض المسرحي “شقة عم نجيب” عام 2018.

ويأتي اختيار ياسمين فراج لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان أيام الشارقة المسرحية على أنه خطوة جريئة تُبرز الدور القيادي للمرأة المصرية في مجالات الفن، وتُعد محطة جديدة في تاريخ المهرجان الذي يُعتبر من أبرز الفعاليات المسرحية في المنطقة، كما يُضاف فصلٌ جديد إلى سيرة الدكتورة ياسمين فراج المهنية المتميزة، كواحدة من أبرز الشخصيات النسائية الفنية في الوطن العربي.