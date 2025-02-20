شروط حضور حفل تامر عاشور في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - يحيي النجم تامر عاشور، مساء اليوم الخميس حفلاً غنائياً بالمملكة العربية السعودية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

ومنذ أيام روّج "عاشور" لهذا الحفل، من خلال بث مقطع فيديو عبر حسابه على " انستغرام" تضمن عدداً من أغانيه الجديدة التي طرحها في ألبومه الأخير "ياه".

الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور تضع شروطاً للحضور

وضعت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور مجموعة من الشروط، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في حضورها مراعاتها، وجاءت كالتالي: "لن يسمح بدخول مَن هم دون سن 18 عام، وسيتم التحقق من الهوية عند البوابات".

- في حال تم إلغاء الحفل أو تأحيله سيتم إعادة قيمة التذكرة للجمهور مرة أخرى.

- غير مسموح بدخول المأكولات ولا المشروبات.

- ممنوع اصطحاب الحيوانات في الحفل.

- ممنوع استخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة.

- غير مسموح بالتدخين في المسرح.

- ممنوع استخدام الولاعات وأعواد الكبريت.

- يجب ألا تكون الأزياء شفافة أو مشابهة للون الجسم.

- ممنوع ارتداء أزياء تحمل صور أو عبارات أو أشكال تخدش الحياة أو إظهار الوشوم

- ممنوع ارتداء الملابس الداخلية وملابس النوم أو ما يشابهما.

- يجب أن تكون طول الملابس تحت الركبة بالنسبة للنساء.

- يحب أن تكون الأكمام مغطاة وحتى منطقة الصدر والأكتاف بالنسبة للنساء.

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أحدث ألبومات تامر عاشور

وطرح المطرب تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية والتي تحمل اسم " ياه" وتضمن 12 أغنية جميعها باللهجة المصرية، فيما تنتمي إلى الأغاني الدرامية الحزينة، باستثناء أغنية وحيدة تميل إلى أجواء البهجة نوعًا ما، حيث تعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وتضمن الألبوم الأغاني التالية: "الله يحنن" كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، و"حبيبي القديم" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، و"حبك رزق"، و"أنا مكرهتوش"، كلمات عليم، ألحان محمود العسال، توزيع إلهامي دهيمة، و"يوم ما تنسى" كلمات جمال الخولي، ألحان محمد خلف، وتوزيع أماديو.

كما يتضمن الألبوم أغنية "قصر بهيج" كلمات محمود بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"ما ارتحناش" كلمات حسام سعيد، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد، و"الدنيا" كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، و"جم شرفوا" كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، و"متعملهاش حكاية" كلمات عمرو عبده، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، وأخيرًا أغنية "مش بعرف أنام" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

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