 بعد ولادتها لتوأم.. كارمن سليمان: العائلة هى كل شيء



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - حرصت النجمة كارمن سليمان على مشاركة محبيها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بعد ولادتها ابنتيها التوأم " تاليا" و "تمارا" ، ووثقت " كارمن" هذا الظهور بصورة لها عبر صفحتها على " انستغرام" ظهرت من خلالها برفقة زوجها وابنها زين، وابنتيها التوأم، وعلقت عليها قائلة: "العائلة هي كل شيء".

حالة حب

ولقى منشور الفنانة كارمن سليمان تفاعلاً كبيراً، جاء كاشفاً على مدى الحب الذي تتمتع به من قبل زملائها في الوسط الفني، وكان من بين هؤلاء الفنانة بسمة بوسيل والتي وصفت عائلة كارمن في تعليقها بالجميلة .." يالها من عائلة جميلة"، أما الفنانة نور قدري فتمنت لها ولعائلتها كل الخير والسعادة وأن يحفظهم الله من كل شر.." ما شاء الله ربنا يحفظكم و يبارك فيكم و يسعدكم العمر كله اللهم امين".

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كارمن سليمان تواصل نشاطها الفني

وبعد أيام من ولادتها لطفلتيها التوأم "تاليا" و"تمارا"، فاجأت كارمن سليمان الجمهور بعودتها إلى تصوير برنامج المواهب "نجوم الغد"، الذي تشارك فيه كعضوة في لجنة تحكيم إلى جانب داليا مبارك وفؤاد عبد الواحد، ويُعرض البرنامج الذي انطلق اواخر العام الماضي على قناة SBCبرعاية هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

يهدف برنامج "نجوم الغد"، إلى اكتشاف وتطوير المواهب الغنائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا، ما يمنحهم فرصة للظهور أمام جمهور واسع.

جدير بالذكر ، أن أغنية " أسيبلك روحي" هى أحدث أغاني كارمن سليمان والتي طرحتها منذ فترة بطريقة الفيديو كليب، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب .."

بقى جايلي تاني تسمعني كلام بتقوله بس عشان ترجعني ، ولما ارجع تضيعني ولما هضيع كلامك مش هينفعني"، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال.



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