جلسة بين النجوم تجمع أحلام الشامسي ونوال للاحتفال بيوم التأسيس .. ورسالة خاصة للجمهور السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - تحيي النجمتان نوال وأحلام الشماسي، مساء اليوم الخميس الموافق 20 فبراير حفل غنائي تحت عنوان " جلسة بين النجوم" على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات ليالي التأسيس، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة وأن التجمتان تحظيان بشعبية جارفة في السعودية والوطن العربي.

رسالة خاصة من نوال للشعب السعودي

وحرصت النجمة نوال ، من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على منصة " إكس" على توجيه رسالة للمملكة العربية السعودية وشعبها بمناسبة الاحتفال بمناسبة "يوم التأسيس"، قالت من خلالها "سعيدة ومتشرفة أكيد أني أشارك في يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية، هذا البلد العظيم المضياف أهل الكرم، عسى الله يحفظكم ويحفظ هذا البلد الكبير والعظيم ونشوفكم دايماً للأمام"

وتابعت "نوال" في رسالتها " وأكيد كل الشكر لوزارة الثقافة على تنظيم هذا الحفل، الذي أشارك فيه إن شاء الله، واتمنى لهذا البلد رؤيته في القمة بأمن وأمان".

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يشار إلى أن النجمة نوال تغنت من قبل بالمملكة العربية السعودية من خلال أغنية "قدام قدام" والتي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب" و حملت في طيات معانيها معاني وطنية عبرت من خلالها عن مدى حبها وعشقها للمملكة الأغنية من كلمات خالد المريخي، وألحان محمد البلوشي، وتوزيع د. عدنان عبدالله.



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يوم التأسيس

تحتفي المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير من كل عام، كونه مناسبة وطنية توثق ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرياً الموافق 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، وقد تم اعتماد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى تأسيس السعودية ليكون إجازة رسمية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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