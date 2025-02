كيم كارداشيان تلتقي بزوجها السابق كاني ويست لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - اجتمعت كيم كارداشيان مع زوجها السابق كاني ويست سويًا من جديد، وذلك من أجل أطفالهما، وبدت الأمور لطيفة ومستقرة بينهما، حيث حضرا معًا عرضًا خاصًا لابنتهما الكبرى نورث، البالغة من العمر 11 عامًا، في Hollywood Bowl كجزء من حفل Lion King، وكان ذلك في مايو الماضي، ولكن تم الإعلان عن هذه المقابلة وتوثيقها، في حلقة 20 فبراير من برنامج تلفزيون الواقع The Kardashians.

كيم وكاني يجتمعان من أجل ابنتهما

وذاعت الحلقة ما حدث خلف الكواليس بين كيم كارداشيان، 44 عامًا، وكاني ويست، 47 عامًا، بينما كانت تستعد نورث للأداء.

غنت نورث أغنية "I Just Can't Wait to Be King" للحشود الضخمة، مما أدى إلى إصابة كيم بنوبة توتر شديدة، بينما كان ويست هادئًا، ويُشجع ابنته، وكان الأب والأم يقدمان الدعم النفسي لابنتهما في غرفة الملابس قبل الخروج للجمهور، وقبل صعودها على المسرح، وقفت نورث بين والديها، ممسكة بكلتا يديهما.

وعلقت كيم خلال الحلقة عن كواليس هذا اليوم، أن كاني ويست كان متوترًا جدًا، وحرص على حضور الحفل، وقالت: "كاني وأنا نريد الأفضل لأطفالنا. لذا دائمًا نكون هنا لدعم أطفالنا، ويكون الأمر دائمًا جيدًا".

كان أشقاء نورث؛ شيكاغو، 7 سنوات، وسانت، 9 سنوات، أيضًا خلف الكواليس، جاءوا ليقدموا الدعم لشقيقتهما. وقالت كيم عن أداء نورث: "إنها لحظة فخر بالنسبة لأي أم أن ترى طفلها يبدع ويستمتع ولا يشعر بالتوتر على الإطلاق".

طلاق كاني ويست وكيم كارداشيان

https://www.instagram.com/p/CP3hYDHgCWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CP3hYDHgCWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CP3hYDHgCWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان كاني ويست قام بتسوية طلاقه من كيم كارداشيان في نوفمبر 2022. وكانت قد تقدمت كيم بطلب الطلاق في فبراير 2021 بعد ما يقرب من سبع سنوات من الزواج. ويشترك الزوجان السابقان في أربعة أطفال: نورث، تسعة أعوام، سانت، سبعة أعوام، شيكاغو، أربعة أعوام، وباسالم، ثلاثة.

ووفقًا للوثائق الرسمية، سيكون للزوجين السابقين حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالهما الأربعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مغني الراب دفع مبلغ 200 ألف دولار شهريًا نفقة لكل طفل. سيكون مسؤولًا أيضًا عن دفع نصف النفقات الطبية والتعليمية والأمنية للأطفال. ومع ذلك، لم تطلب كيم الدعم الزوجي من زوجها السابق.

