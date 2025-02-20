توبا بويوكستون وباريش أردوتش يجتمعان في فيلم جديد.. هذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - بعد غياب لفترة، تعود الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون إلى شاشات السينما، وهذه المرة يُشاركها البطولة النجم التركي باريش أردوتش، الذي يشهد صحوة فنية خلال الفترة الأخيرة، بعد دوره الرئيسي مع النجمة هاندا آرتشل في فيلم "دعها للرياح" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عالميًا بعد أيام قليلة فقط من عرضه.

توبا وباريش في "السيد المرعب"

وتستعد توبا بويوكستون، البالغة من العُمر، 42 عامًا، وباريش أردوتش، 37 عامًا، لبدء تصوير فيلمهما الجديد "السيد المرعب" خلال الفترة القادمة، والفيلم مقتبس من قصص مصورة "كوميكس" تركية شهيرة للكاتب مراد منتش، تشبه سلسلة أفلام الأكشن الأمريكية "جون ويك".

ويحكي الفيلم مغامرات إحدى الشخصيات الاستثنائية . وسيتم إخراج الفيلم من قبل محمد آد أوزتكين، مخرج فيلم "معجزة في الزنزانة 7"، ولم يتم بعد الكشف عن باقي طاقم العمل.

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وسيلعب باريش أردوتش دور "السيد دريد"، ضابط الشرطة السابق المثقف والمهذب والذي يعمل كحارس شخصي لبطلة الفيلم الذي يقع في حبها بعد ذلك "توبا"، والفيلم يأخذ طابعًا رومانسيًا أكشن.

توبا بويوكستون تستعد لفيلمها الجديد



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بعد تألُّق الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون، التي تتمتع بصيت واسع في تركيا والوطن العربي، في مسلسلها الأخير "ذات أخرى 2"، ظلت النجمة العالمية عاكفة لفترة تقرأ عدة سيناريوهات درامية وسينمائية، وتُفاضل بينها ورغم انتشار العديد من الشائعات عن مشاركتها في أعمال مختلفة، إلا أن توبا فضلت أن تلتزم الصمت؛ حتى تم الإعلان مؤخراً عن بدء تصوير أحدث أفلامها والذي جاء تحت اسم "أجمل فتاة في ماردين".

تستعد توبا بويوكستون، 42 عاماً، لبدء تصوير بطولة فيلم "أجمل فتاة في ماردين"، وستتشارك في بطولته مع الممثل التركي أكين أكينوزو، ومن إخراج علي كمال جوفين، الذي حصل على جوائز من مهرجان إسطنبول السينمائي، وأضنة ألتن كوزا، ومهرجان أنقرة السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم الدرامي حول زوجين عالقين في علاقة يتسبب فيها كلٌّ منهما أذى نفسي شديد للآخر من دون أن يدري بالأمر. والزوجة التي تقوم بدورها توبا بويوكستون وهي أم أيضاً، تتصف بقوة الشخصية وقسوة القلب، وعلى ما يبدو أن النجمة التركية تختبر شخصية مختلفة عن الشخصيات التي جسّدتها من قبل.

من المقرر أن يُعرض الفيلم خلال 2025، وسيكون عرضه الأول من خلال مهرجانات سينمائية عالمية.

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مسلسل "ذات أخرى"

يُذكر أن آخر أعمال توبا الفنية، هو مسلسل "ذات أخرى" الذي عُرض الموسم الثاني منه في يوليو 2024، على إحدى المنصات الرقمية والمسلسل درامي رومانسي، عُرض الموسم الأول منه عام 2022 وحقق نجاحاً ملحوظاً.

وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات، إحداهن مصابة بالسرطان، يتركن إسطنبول، ويذهبن إلى مدينة ساحلية صغيرة بتركيا، وذلك لاستكشاف جانب آخر من الحياة، وللحصول على بعض السكينة، وهناك يقابلن مُعالِجاً روحانياً، الذي يغيّر لهن مفاهيم الحياة.

المسلسل من بطولة: توبا بويوكستون، صدى باكان، وبونجيك يلماز، ومراد بوز، وفرات تانش، ورضا قوجة أوغلي، وفوسون ديميريل، وأوموت كورت.

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