رمضان 2025.. نوال الزغبي ومحمد نور يشاركان رامز جلال في برنامج رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به، حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر"، والذي كشف عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وسط غموض كبيرة عن الفكرة وملامح المشروع.

الاستعانة بـ نوال الزغبي ومحمد نور

ويستعين رامز جلال، في رمضان 2025، بالثنائي نوال الزغبي ومحمد نور، بشأن مساعدته في الإيقاع بضيوفه، حيث سيتواجدان كـ"فخ"، وهو الأمر الذي طالما اعتاد عليه في السنوات الأخيرة، حيث كان يستعين سواء بمذيعين أو فنانين، لإيهام الضحايا.

ويظن ضيوف رامز جلال، أنهم في تجربة تحكيم جادة، برفقة كلّ من: نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أنّ يقلب رامز الطاولة، ويفاجئهم بثلاثة مقالب صاعقة.

تفاصيل بوستر "رامز إيلون مصر"

وكان رامز جلال قد ظهر بالبوستر الرسمي وهو مرتديًا بزة فضائية مستقبلية وهو يمتطي صاروخًا معدنيًا، في إشارة إلى مغامرات فضائية مُبتكرة ستشهدها حلقات البرنامج وأرفق تعليقًا جاء كالتالي: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين بعون الله (رامز ايلون مصر).. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

الجدير بالذكر بأن برامج المقالب لـ رامز جلال أصبحت ظاهرة رمضانية بامتياز، تجمع بين الجدل والمتابعة الجماهيرية الواسعة. يرى البعض ‏فيها ترفيهًا خفيفًا، ويحافظ البرنامج كل عام على تصدره ‏لقوائم الأعلى مشاهدة سنويًا، مدعومًا بضخامة الإنتاج وتنوع الضيوف.‏

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آخر برامج رامز جلال

قدم رامز جلال آخر برامجه "رامز جاب من الآخر" والذي تم عرضه بموسم رمضان 2024 وتتمحور فكرته حول تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير (يربطهما خلاف قديم)، لرصد ردود أفعالهما عند مواجهة بعضهما، وكان من بين ضيوفه الفنان محمد شاهين والفنان محمد لطفي، والفنانة سمية الخشاب وآيتن عامر، والفنان باسم سمرة ، والفنان أحمد السقا، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

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