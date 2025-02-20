هذا ما طلبه تركي آل الشيخ من أيمن زيدان 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 01:19 مساءً - احتفى المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه" بالفنان السوري أيمن زيدان، حيث قام باستقباله بالمملكة العربية السعودية، ووثق هذه اللحظة بمجموعة صور نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

هكذا احتفى تركي آل الشيخ بـ أيمن زيدان

وأشار المستشار تركي آل الشيخ في تعليقه الذي أرفقه بالصور التي نشرها، إلى مجموعة من الأعمال الفنية قدمها النجم السوري أيمن زيدان ولاتزال في ذاكرة السعوديين، وليس ذلك فحسب بل طالبه بضرورة القيام بعمل جديد للاستمرار في الاستمتاع بأعماله.." مع النجم السوري الكبير ايمن زيدان الذي ترتبط ذاكرة السعوديين معه باعمال خالدة من منا لا يذكر مفيد الوحش في نهاية رجل شجاع او يوميات مدير عام او الكواسر او ملوك الطوائف او جميل وهناء".

وتابع المستشار تركي آل الشيخ في تعليقه" طلبت منه ان يتحفنا بعمل جديد لنستمتع به".



يمكنكم قراءة... أيمن زيدان في اعتراف جريء: زوجاتي الأربع لسن حب حياتي واكتشفت أنني لم أحب بعد

أيمن زيدان حاضر في دراما رمضان

ويجدد النجم أيمن زيدان تعاونه مع النجمة سلاف فواخرجي في عمل درامي يحمل اسم "ليالي روكسي" المقرر عرضه في شهر رمضان والذي بدأ العد التنازلي له ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققها الثنائي في أكثر من عمل درامي من قبل، وهي: "على طول الأيام" في 2006، ومسلسل "حرائر" سنة 2015، ومسلسل "الكندوش" بجزءيه الأول والثاني، اللذين عُرضا في موسمي رمضان 2021 و2022.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتَّاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».