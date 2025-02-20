"فعلاً مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري تصل لهذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "فعلاً مبيتنسيش" للفنانين المصريين تامر حسني ورامي صبري، الى 16 مليون مشاهدة، بعد شهر على طرحها عبر يوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية:
"كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه
قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه
فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين
و جالي قلب ازاي كده والقسوه جاتلي منين
ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا
أناني كنت و هو كان باقي عليا
انا اللي 1000 مرة خان و لا عاب في يوم فيا
فعلاً مابيتنسيش
و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش
و بكابر عامل قادر
و إن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياه
وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير
كان همي أبان للناس تمام و أنا فالنفس الأخير
إحساسي بذنبه مارحش يوم و مفيش سكه لرجوع
على نفسي كتير بعتب و ألوم على ظلمي ليه موجوع
في غيري دلوقتي معاه و بقيت انا ماضي
و جرحه حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي
انا إتجاحدت كتير معاه وهو كان راضي".
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