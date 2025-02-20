"فعلاً مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري تصل لهذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "فعلاً مبيتنسيش" للفنانين المصريين تامر حسني ورامي صبري، الى 16 مليون مشاهدة، بعد شهر على طرحها عبر يوتيوب.



وتقول كلمات الأغنية:

"كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين

و جالي قلب ازاي كده والقسوه جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت و هو كان باقي عليا

انا اللي 1000 مرة خان و لا عاب في يوم فيا

فعلاً مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي و مش بعيش

و بكابر عامل قادر

و إن فراقه مهزنيش و أنا تايه في الحياه

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام و أنا فالنفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم و مفيش سكه لرجوع

على نفسي كتير بعتب و ألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه و بقيت انا ماضي

و جرحه حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

انا إتجاحدت كتير معاه وهو كان راضي".