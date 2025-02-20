ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها لحظات سعيدة بعد ولادة توأمها.

وظهرت كارمن في الصور بلحظات عائلية سعيدة ودافئة برفقة زوجها مصطفى جاد وأطفالهما الثلاثة. إذ ظهرت وهي تحمل طفليها التوأم بعد ولادتهما، ويجلس إلى جانبها زوجها وابنها.

وأرفقت كارلامن الصور بتعليق عبرت فيها عن امتنانها لوجود عائلتها قائلة: "العائلة هي كل شيء".

وكانت كارمن قد استقبلت المولودين الجديدين يوم الأحد الماضي في 16 شباط/ فبراير، وأطلقا عليهما اسمي "تاليا" و"تمارا".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنجابها.. كارمن سليمان توثق لحظات عائلية دافئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.