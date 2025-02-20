إليكم تفاصيل أغرب دعوى قضائية في تاريخ الفن

ميرنا وليد - بيروت - في حادثة هي الأولى من نوعها، رفع رجل الأعمال النمساوي جوزيف كليندينست دعوى قضائية ضد أصحاب حقوق الطبع والنشر الخاصة بشخصية "جيمس بوند"، مؤكداً رفضه وفاة هذه الشخصية في سلسلة الأفلام الشهيرة.



وتحدثرجل الأعمال مع صحيفة "الغارديان" البريطانية كاشفاً التفاصيل، وقال: "أصحاب حقوق الطبع والنشر فشلوا في استخدام العلامات التجارية لشخصية فيلم جيمس بوند، وهو لا يريد رؤيته يموت. إننا ننظر إلى هذا الوضع برمته ونشعر بالقلق. النجاح التجاري يتراجع، ونعلم أن التراجع سيؤدي في النهاية إلى الموت. وهو ما نريد منعه".

وأوضح أن حقوق العلامة التجارية مسجلى لدى شركة تدعى "Danjaq" أميركية الأصل، التي تسيطر على حقوق بيع المنتجات التي تحمل اسم بوند حول العالم مع شركة "Eon" البريطانية.