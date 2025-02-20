ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد، الجمهور صورة عبر خاصية القصص، إستعرضت فيها حملها من داخل المصعد.

وظهرت نبيلة عواد وهي ترتدي فستان أسود طويل وضيق، أظهر إنتفاخ بطنها بشكل واضح.

وكانت نبيلة عواد قد كشفت عن حملها بطفلها الأول، من زوجها رجل الأعمال سيف دياب في أول السنة.

ونشرت نبيلة الجمهور، مقطع فيديو ضم جميع اللحظات الجميلة في حياتها لهذا العام 2024، وكشفت في نهايته عن صورة للجنين، وعلقت قائلة: "على الرغم من كل قساوة سنة ٢٠٢٤ على لبنان والمنطقة، على الصعيد الشخصي كانت احلى سنة بحياتي… الحمدالله على كل النعم والحب اللي حصلت علين وعلى كل النجاحات اللي حققتن! انشالله السنة الجايي تكون خير على لبنان وعلى الجميع

ممتنة للأبد لهذا العام الرائع والمليء بالحب والبركة".

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أطلت نبيلة عواد مع تقدم حملها- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.