"Ne Zha 2".. فيلم جديد تخطى Inside Out 2 كأعلى فيلم رسوم متحركة ربحاً بوقت قصير

ميرنا وليد - بيروت - أصبح Ne Zha 2 فيلم الرسوم المتحركة، الأعلى ربحًا على الإطلاق، متجاوزًا Inside Out 2، مع شباك التذاكر الذي يزيد عن 1.

7 مليار دولار، مدفوعًا بأدائه في الصين.

الفيلم هو تكملة لفيلم Ne Zha، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2019، ويستند إلى رواية تعود إلى القرن السادس عشر The Investment of the Gods، ويتتبع بطلاً شابًا، يتمتع بقوى سحرية، وهو يدافع عن بلدة Chentangguan المحصنة.

حقق فيلم الرسوم المتحركة الصيني هذا، من إخراج يانغ يو المولود في سيتشوان، أرقامًا قياسية جديدة خلال العام الجاري 2025، ما دفع إيرادات شباك التذاكر المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، ولديه إمكانية لتحقيق 2 مليار دولار في غضون أيام قليلة.