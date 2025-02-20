محمد رمضان يكشف تفاصيل برنامجه الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد رمضان أخيراً عن تفاصيل برنامجه الرمضاني الذي يحمل اسم “مدفع رمضان” ويقدّمه عبر شاشة قناة DMC مباشرةً بعد أذان المغرب.

وأعلن رمضان عن تفاصيل البرنامج من خلال مسابقة حول فكرته، ليكشف عن الفائز الذي توقع الفكرة بشكل صحيح، مؤكداً أنه سيجسد 30 شخصية مختلفة على مدار حلقات البرنامج. وتشمل هذه الشخصيات العديد من المهن، مثل: سائق “توكتوك”، طبيب، مهندس، وغيرها من المهن الموجودة في المجتمع المصري.

وأشار رمضان إلى أن تصوير البرنامج لن يقتصر على ستوديوهات القاهرة فقط، بل سيتم في كل محافظات مصر ومدنها. وهذا التنوع في أماكن التصوير يعكس الاهتمام بالمجتمع المصري بكل فئاته ومناطقه.

وأكد أن برنامج “مدفع رمضان” يتميز بحسّ إنساني، حيث يهدف إلى مساعدة الجمهور المصري والتفاعل معهم من خلال تقديمه جوائز مالية قيّمة، مما يضفي طابعاً اجتماعياً على هذا البرنامج الرمضاني.

وكشف رمضان عن كواليس تصوير البرنامج من خلال فيديو ظهر فيه مع الفائز الأول في المسابقة، بمنطقة شبرا في القاهرة، حيث تجمهر الناس والمعجبون حول رمضان لالتقاط الصور معه والتعبير عن محبّتهم له، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في الشوارع المحيطة بموقع التصوير.

وقال محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” وظهر فيه مع الفائز الذي توقّع فكرة برنامجه “مدفع رمضان”: أصحابوا يا اللي بتضحكوا النهاردة هتشوفوه معايا وأنا بشرب معاه الشاي في شبرا عشان تعرفوا إنه على حق… ودي هدية بسيطة ليه عشان توقّع صح”.