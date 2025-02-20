إلهام شاهين تخوض أولى تجاربها الإذاعية في رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة إلهام شاهين للمرة الأولى في مشوارها الفني تجربة التمثيل الإذاعي، وذلك في المسلسل الإذاعي “الجيران لبعضيها”، حيث احتفلت أسرة المسلسل ببدء تسجيل حلقاته في استوديو ٤٥، إذاعة البرنامج العام، إخراج رضا سليمان وتأليف رشا أنور.

ويشارك إلهام شاهين في بطولة المسلسل الإذاعي “الجيران لبعضيها” كلٌ من: محسن صبري، هناء الشوربجي، أحمد صيام، مي عبد النبي، محمد رضوان، محمد أبو داود، فيصل خورشيد، ومصطفى درويش.

من ناحية أخرى، تشارك إلهام شاهين في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل “سيد الناس”، وهو بطولة الفنانين: عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، رنا رئيس…، ومن تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تغير مسار الأحداث.