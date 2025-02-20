حسن الرداد يكشف عن غيرة إيمي سمير غانم وطلباتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “مش شنطة رمضان”، الذي يُعرض عبر حسابات قنوات الشركة المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف الفنان حسن الرداد عن كواليس حياته الزوجية مع الفنانة إيمي سمير غانم، ودعمه لها للعودة الى الساحة الفنية، متحدّثاً عن غيرتها عليه.

وعن تجربته الشخصية مع الزواج، أشار الرداد الى أنه يُفضّل الزواج المبكر، إذ قال: “أنا بنصح كل الناس تتجوز بدري، هو فيه تعب شوية بس الجواز بدري حلو، وبقول دايماً يا ريتني اتجوّزت من زمان”.

كما أوضح موقفه من ارتداء “الدبلة”، مؤكداً أنه لا يرتديها بسبب حجمها الكبير وتأثيرها في بشرته، مشدّداً على أن الجميع يعرفون أنه متزوّج، سواء ارتداها أم لا.

وعن موقفه من طلبات زوجته، قال: “لو إيمي قالتلي ما تشتغلش مع ممثلة معينة، هسمع كلامها ومش هشتغل، بس هي مش بتقولي كده، لكنها غيورة جداً عليّ، وأنا ببقى غبي لما بغير على إيمي”.

وتطرق الرداد الى موضوع تشجيعه زوجته إيمي سمير غانم للعودة الى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، مؤكداً موهبتها الكبيرة في الكوميديا، إذ قال: “أنا بقول لإيمي إنتي سمير غانم وهو صغير، لازم تعملي لينا أفلام ومسلسلات كوميدية لأن عندها موهبة كبيرة، وحرام تبقى عندها طاقة كوميدية ومكسلة إنها تشتغل”.

كما كشف عن محاولاته المستمرة لتحفيزها على العمل، مؤكداً أن المنتجين كانوا يتواصلون معها خلال الفترة الماضية.

ويشارك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في بطولة مسلسل “عقبال عندكوا” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، عدد من الفنانين، بينهم: عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبدالعظيم، وريهام الشنواني.

ويتضمن المسلسل حكايات متنوعة كل حلقتين، في إطار اجتماعي مليء بالكوميديا والدراما، ويتوقع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فور عرضه.