أحمد العوضي في فخ رامز جلال.. ما الحقيقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم أحمد العوضي حقيقة الأخبار المنتشرة عن وقوعه ضحية لمقلب رامز جلال في برنامجه لرمضان 2025 الذي يحمل اسم “رامز إيلون مصر”.

قال العوضي في لقاء مع قناة “أبو ظبي”: “بحب ياسر جلال وبحب رامز جلال، بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج”.

وأجاب العوضي خلال الحوار على سؤال النجم ياسر جلال حول الفنان المصري الذي يرغب في مشاركته ببطولة عمل فني، قائلاً: “ياسر جلال، أصل ياسر أخويا وأنا بحبه، والعلاقة الشخصية اللي ما بينا كبيرة، يمكن ماشتغلناش مع بعض قبل كدة، بس العلاقة الشخصية اللي بينا قوية جداً”. وأضاف: “ياسر جلال من أطيب البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي، وإنسان بيحب الخير لكل زمايله”.

يُذكر أن أحمد العوضي يشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل “فهد البطل”، وهو بطولة الفنانين: ميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.