محمد سامي يشعل الجدل في أحدث ظهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المخرج محمد سامي الكثير من الجدل خلال ظهوره الأخير في برنامج “عرب وود” على هامش مشاركته في “مهرجان الإبداع والقلم”، حيث كان يرتدي حلقاً، مما جعل عدداً كبيراً من الجمهور ينتقده بسبب هذا “اللوك”.

من ناحية أخرى، يستكمل محمد سامي تصوير المشاهد الخارجية والداخلية لمسلسل “سيد الناس”، داخل منطقة التصوير المفتوح في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد سامي في تصريح صحافي أنه يعمل على قدم وساق مع فريق عمل المسلسل لإنجاز حلقاته بشكل كامل، إلا أن التصوير سوف يستمر في شهر رمضان، خلال عرض المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يظهر عمرو سعد بدور شخص يعمل على نصرة المظلوم بعد أن يواجه العديد من التحديات، وهو بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، ومن تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج الأخير.