ضجة كبيرة حول ثنائية تركية جديدة.. إليكم التفاصيل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت الشركة المنتجة لمسلسل “حلم أشرف” الجديد من بطولة النجمين شاتاي أولوسوي وديميت أوزدمير في إثارة الضجة على السوشيال ميديا والاستحواذ على اهتمام الصحافة والجمهور من خلال الفيديو الترويجي الخاص بالعمل التركي المنتظَر.

وتضمن الإعلان الترويجي أغنية رومانسية قدّمتها بطلة المسلسل بصوتها الجميل، ومشاهد تشويقية تؤكد أن هذه الثنائية ستحقق نجاحاً باهراً. وتصدّر اسم العمل بالتركي Eşref Rüya قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي وسط ترقّب كبير للثنائية الجديدة، ومن المتوقع أن يُعرض في آذار (مارس) المقبل.

واستطاعت النجمة التركية من خلال الأغنية ملامسة قلوب الجمهور، حيث تعكس مشاعر “أشرف” بعد رؤيته للبطلة بشخصية “نيسان” في طفولته، وكيف بقيت صورتها في ذاكرته رغم مرور السنين ووحدته القاسية بعد فقدان عائلته، وأشاد الجمهور بذكاء اختيار الأغنية التي تتماشى تماماً مع المشاهد والقصة. إضافة إلى التناغم الكبير بين نجمَي العمل، كشفت الكيمياء بينهما عن ثنائية جديدة ناجحة.

وتدور أحداث المسلسل حول “أشرف”، زعيم مجموعة إجرامية، يعيش حياة مليئة بالغموض والإثارة. ورغم انخراطه في عالم الجريمة، إلا أن ذكريات حب طفولته تظل تطارده. وتجسد ديميت أوزدمير دور “نيسان”، فنانة يتم دفعها في طريق “أشرف” بهدف الإيقاع به، لكن الأمور تأخذ منحى آخر وغير متوقع عندما تنشأ بينهما قصة حب تواجه الكثير من التحديات.