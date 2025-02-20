آسر ياسين يشوّق الجمهور لـ”قلبي ومفتاحه” بطريقة مبتكرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان آسر ياسين جمهوره لمشاهدة مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي يخوض به دراما رمضان المقبل بمشاركة النجمة مي عز الدين.

وروّج آسر للمسلسل من خلال حسابه الخاص في”إنستغرام” بطريقة مبتكَرة، حيث نشر صورة تجمعه بمي عز الدين، من كواليس تصوير المسلسل بالأبيض والأسود، واكتفى بوضع رمز القلب والمفتاح أسفل الصورة، في إشارة الى اسم العمل “قلبي ومفتاحه”.

وكان آسر ياسين قد عبّر عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع مي عزّ الدّين، في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، وقال في تصريحات صحافية إنّ مي بالنسبة إليه هي اكتشاف جديد على المستوى الشخصي، لأنّها مريحة في التعامل وبسيطة ومُخلصة لعملها، كما أنّها موهوبة جدّاً، متمنّياً أن يشكّل العمل مفاجأة للجمهور في رمضان.

وعن تفاصيل المسلسل وهل له علاقة بتجارة الأموال كما أُشيع؟ أوضح آسر ياسين أنّ هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصّحة، والمسلسل لا يتناول هذه القضيّة، بل يناقش قضيّة الطبقات الاجتماعيّة في مصر حاليّاً، ويقدّم شخصيّات حقيقيّة موجودة في المجتمع، لم يتمّ تسليط الضّوء عليها سابقاً.

مسلسل “قلبي ومفتاحه” هو بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض، ومدير التصوير هيثم حسني، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.