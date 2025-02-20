شكران مرتجى تكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل مشاركاتها في موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 صباحاً -

في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدّثت النجمة السورية شكران مرتجى عن مشاركاتها الدرامية في موسم رمضان 2025، حيث تطل على الجمهور بعملين مختلفين، أحدهما كوميدي والآخر درامي بوليسي.

"الباء تحته نقطة": دراما نسائية بروح الكوميديا

كشفت شكران مرتجى عن مشاركتها في مسلسل "الباء تحته نقطة"، وهو عمل Light Comedy من إخراج العراقية هبة الصيّاغ وتأليف الكاتبة الإماراتية منى الظاهري. وتشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، منهم سوسن بدر، جابر نغموش، وفاطمة الحوسني، إضافة إلى إيمان السيد، في عمل يركز على قضايا نسائية بحتة.

قصة مسلسل "الباء تحته نقطة"

تدور أحداث المسلسل في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، تحديدًا بعد صدور قرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمحو الأمية، حيث تُسلّط القصة الضوء على مجموعة من المدرسات من خلفيات مختلفة يجتمعن في مدرسة واحدة، ويتعاملن مع التحديات والمواقف التي تواجههن أثناء أداء رسالتهن التعليمية.

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"قطع وريد": دراما بوليسية مشوّقة

أما العمل الثاني الذي تشارك فيه شكران مرتجى في موسم دراما رمضان 2025 فهو مسلسل "قطع وريد"، وهو دراما بوليسية مشوّقة من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، وأنس طيارة، وإخراج تامر إسحاق. تصف شكران العمل بأنه مزيج بين الدراما الاجتماعية والتشويق البوليسي، حيث تنطلق القصة بجريمة غامضة، دون أن يكون هناك وضوح حول كيفية تطورها ونهايتها.

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رمضان بين الماضي والحاضر

وعن طقوس رمضان واختلافه بين الماضي والحاضر، عبّرت شكران مرتجى عن حنينها للأجواء الرمضانية القديمة، مشيرةً إلى أن كل شيء تغيّر، قائلة: "نحن تغيرنا وكل شيء تغير، وعندما نفقد العائلة والأب والأم، يصبح لرمضان غصة في القلب."

وفي ختام حديثها، وجّهت شكران رسالة تهنئة لجمهور "الخليج 365" بمناسبة الشهر الكريم، قائلة: "أتمنى السلام والأمان والصحة لكل الأمة العربية والإسلامية، بل وللعالم أجمع. رمضان كريم."

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