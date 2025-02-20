عرض فيلم ضي في مهرجان برلين السينمائي بحضور أحمد حلمي وأسيل عمران

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 صباحاً - شهدت فعاليات الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي، والمُقامة حاليًا حتى يوم 23 فبراير الجاري، العرض الأول للفيلم المصري السعودي "ضي"، مساء أمس الأربعاء، حيث حظي العرض بردود فعل واسعة من قبل الحضور.
ويشمل فريق عمل فيلم "ضي" خلف الكاميرا، المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور. والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.
وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن كواليس فيلم "ضي" في وقتٍ سابق؛ موضحة أن الإعداد للفيلم وتصويره استغرق نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبدالسلام موسى في نحو 50 موقعاً مختلفاً في محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقةً ومرهقةً.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
التقاط الصور التذكاريةوحرص أبطال وصُنّاع العمل، على الاحتفال بردود فعل الحضور، وذلك من خلال التقاط بعض الصور التذكارية بعد انتهاء عرض فيلم "ضي"، وعلى رأسهم المخرج كريم الشناوي، والمؤلف هيثم دبور، وكذلك بطل العمل الشاب بدر محمد، وأسيل عمران، فضلًا عن الفنان أحمد حلمي.
مواعيد عرض "ضي" في برلينويُشارك فيلم "ضي" في مسابقة "أجيال" بمهرجان برلين السينمائي، وسيُعرض 5 مرات ضمن فعاليات الدورة الحالية، وذلك في أيام 19، و20، و21، و22، و23 من شهر فبراير الجاري، حيث أعرب المخرج كريم الشناوي، عن سعادته البالغة بذلك التواجد، قائلًا: "لا توجد كلمات كافية لوصف مدى امتناني لكل شركاء الرحلة أمام وخلف الكاميرا، وداعمي التجربة وهم كُثّر، وأولهم زوجتي".
فريق عمل فيلم "ضي"فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد والذي تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد، بجانب: الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد. بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة، بينهم: أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.
ويشمل فريق عمل فيلم "ضي" خلف الكاميرا، المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور. والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.
قصة فيلم "ضي"ويحكي فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حُلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضّل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلةً مليئةً بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.
وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن كواليس فيلم "ضي" في وقتٍ سابق؛ موضحة أن الإعداد للفيلم وتصويره استغرق نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبدالسلام موسى في نحو 50 موقعاً مختلفاً في محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقةً ومرهقةً.
View this post on Instagram
A post shared by Blueprint Productions (@blueprint.productionseg)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».