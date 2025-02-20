كارمن لبس لـ الخليج 365: أجسد دور زوجة فايز قزق في تحت الأرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 صباحاً - كشفت النجمة اللبنانية كارمن لبس في لقاء خاص مع "الخليج 365" عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "تحت الأرض" في رمضان 2025، والذي يُعد أحد أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث تدور أحداثه في حقبة تاريخية تعود إلى عام 1900.

شخصية قوية ومركّبة في دراما رمضان

عبّرت كارمن لبس عن حماسها للدور الذي تجسده، مشيرة إلى أن شخصيتها في المسلسل لبنانية متزوجة من رجل سوري يجسد دوره الفنان فايز قزق وتعيش في سوريا. وعن تفاصيل الشخصية، قالت: "أنا امرأة طموحة وقاسية القلب وعصامية. لست رقيقة، لكن بداخلي طيبة لا أظهرها. أنا من تدير المنزل وأتحكم في قراراته."

وأضافت لبس أن الشخصية قد تثير الجدل: "الناس قد يكرهونني بسبب الدور، لكن هذه هي طبيعة الشخصية التي أجسدها."

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دراما تعيد المشاهد إلى عام 1900

وعن تجربة التصوير في أجواء تعيد المشاهد إلى القرن الماضي، عبّرت كارمن عن استمتاعها بالأزياء والإكسسوارات الخاصة بتلك الفترة، مشيرة إلى أن العمل في بيئة تاريخية مثل عام 1900 يشكّل تحديًا جميلاً لأي ممثل.

كما قارنت التجربة بمشاركتها السابقة في مسلسل "سرايا عابدين"، حيث قالت: "أحببت تلك الفترة الزمنية، لأن كل شيء كان له قيمة ومعنى، على عكس العصر الحالي حيث الجميع مشغولون بهواتفهم المحمولة."

رسالة كارمن لبس لجمهورها في رمضان

في ختام الحوار، وجهت كارمن لبس رسالة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان قائلة: "رمضان كريم، وأتمنى أن يكون هذا العام عام سلام وخير ورخاء لكل الشعوب العربية."

يذكر أن مسلسل "تحت الأرض" سيُعرض خلال الموسم الرمضاني 2025، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا واسعًا بفضل الحبكة المشوقة والأداء المميز لفريق العمل.

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