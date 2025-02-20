ويل سميث يكشف طفاصيل جديدة عن فيلميه "Hancock 2" و"I Am Legend 2"..وتعاونات جديدة مع نجوم عالميين

ميرنا وليد - بيروت - اشعل النجم العالمي ويل سميث حماس الجمهور حول وجود تكملة لفيلمه الشهير Hancock، و هو قيد العمل ويريد منالنجم العالمية زيندايا أن تلعب دورًا في الفيلم.



وظهر ويل بشكل مفاجئ في البث المباشر لـ xQc وأجاب على بعض أسئلة المعجبين، قائلاً : "هناك فكرة رائعة حقًا عن هانكوك 2، لم نتحدث حتى عن ذلك."

وأضاف سميث قائلاً: "سأعطيك قطعة صغيرة واحدة. يتم الاتصال بـ Zendaya للقيام بدور في "Hancock 2".

كما و كشف سميثعن جلسة إبداعية استمرت لمدة أسبوع مع النجم العالمي مايكل بي جوردان لفيلم "I Am Legend 2"، و أكد أنهما سيشاركان في الجزء الثاني، مع قيام الكاتب أكيفا جولدسمان بتوجيه العملية.

