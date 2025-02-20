ميرنا وليد - بيروت - اشعل النجم العالمي ويل سميث حماس الجمهور حول وجود تكملة لفيلمه الشهير Hancock، و هو قيد العمل ويريد منالنجم العالمية زيندايا أن تلعب دورًا في الفيلم.
وظهر ويل بشكل مفاجئ في البث المباشر لـ xQc وأجاب على بعض أسئلة المعجبين، قائلاً : "هناك فكرة رائعة حقًا عن هانكوك 2، لم نتحدث حتى عن ذلك."
وأضاف سميث قائلاً: "سأعطيك قطعة صغيرة واحدة. يتم الاتصال بـ Zendaya للقيام بدور في "Hancock 2".
كما و كشف سميثعن جلسة إبداعية استمرت لمدة أسبوع مع النجم العالمي مايكل بي جوردان لفيلم "I Am Legend 2"، و أكد أنهما سيشاركان في الجزء الثاني، مع قيام الكاتب أكيفا جولدسمان بتوجيه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث يكشف طفاصيل جديدة عن فيلميه "Hancock 2" و"I Am Legend 2"..وتعاونات جديدة مع نجوم عالميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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