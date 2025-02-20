مارجريت سيكسل فازت بجوائز عديدة بعد مونتاج Mad Max: Fury Road..و لهذا لسبب إختارها زوجها جورج ميلر لهذه المهمة

ميرنا وليد - بيروت - في عام 2012، بدأت المونتيره العالمية مارجريت سيكسل في مونتاج فيلم Mad Max: Fury Road تحت إشراف زوجها المخرج العالمي جورج ميلر.



وعندما سئل عن سبب اختياره لزوجته لتحرير فيلمه، لاحظ ميلر أنها لم تقم بإخراج فيلم أكشن من قبل وأنه إذا تم تحريره بواسطة "النوع المعتاد من الرجال، فسيبدو مثل أي فيلم أكشن آخر نشاهده"⁠.

⁠ونظرًا لأن غالبية الفيلم يدور حول معركة طريق مكثفة، تضم العشرات من الأعمال المثيرة بالمركبات ومئات من الإضافات الفردية، قام فريق الموقع بالتصوير باستخدام ما يصل إلى 20 كاميرا في أي إعداد معين، ونتيجة لذلك، قام فريق التحرير في الموقع بمعالجة ما بين 10 إلى 20 ساعة من اللقطات يوميًا، والتي كان لا بد من إعادتها جواً إلى سيدني في أستراليا، حيث ستعمل سيكسل وفريق التحرير الخاص بها على تشكيل اللقطات جنبًا إلى جنب مع الإنتاج. بحلول الوقت الذي انتهى فيه التصوير الفوتوغرافي الرئيسي، تم منح سيكسل أكثر من 470 ساعة من اللقطات لتحريرها، والتي استغرقت ثلاثة أشهر لعرضها بالكامل.⁠

ولمدة عامين، عملت سيكسل لمدة 10 ساعات تقريبًا يوميًا، 6 أيام في الأسبوع، بإجمالي أكثر من 6000 ساعة جماعية من التحرير لإنشاء الفيلم النهائي الذي يبلغ طوله 120 دقيقة.

ويتكون التحرير النهائي للفيلم من أكثر من 2700 قطعة فردية، أي أكثر من ضعف العدد السابق لميلر في فيلم Mad Max، The Road Warrior (1981)، والذي تضمن 1200 قطعة فقط في وقت عرضه البالغ 90 دقيقة.⁠

⁠وفي عام 2016، فازت سيكسل بجائزة الأوسكار لأفضل مونتاج عن عملها في تحرير Mad Max: Fury Road، وبفوزها بهذه الجائزة، أصبحت أول محررة من جنوب أفريقيا تفوز بجائزة الأوسكار، كما فازت أيضًا بجائزة أفضل مونتاج في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الحادي والعشرين، وجائزة ACE Eddie لعام 2016 لأفضل فيلم روائي طويل تم تحريره، وجائزة BAFTA لأفضل مونتاج.⁠