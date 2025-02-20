مسلسل هازال كايا في خطـ ر..إيقاف عرضه !

ميرنا وليد - بيروت - تلقّت هيئة رقابة التلفاز RTÜK شكاوى على مسلسل "عائلة شاكر باشا"، وقد اتخذ قرارا بفرض عقوبة جزائية مالية 3% وإيقافه لمدة 3 أسابيع، مع العلم انها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها شكاوى.
على صعيد آخر كانت قد أفادت وسائل إعلام تركية، أنه من المقرر أن تجسد النجمة هازال كايا، دور "عليا" في مسلسل "عائلة شاكر باشا"، وذلك بعد المرور الزمني.
وتعود هازال بهذا العمل، بعد فترة من الإبتعاد عن المسلسلات التلفزيونية، وشكّل هذا الخبر فرحة عند جمهورها على مواقع التواصل.
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