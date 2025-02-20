لطيفة التونسية برسالة لـ كارمن سليمان بعد انجابها توأم

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة لطيفة التونسية رسالة تهنئة للفنانة المصرية كارمن سليمان، وذلك بعد انجابها توأم، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الف حمدالله عالسلامه يا حبيبة قلبي يتربو في عزكم انتي ومصطفى حبيب قلبي ربنا يكتبلهم احلى وانجح وأسعد مستقبل معاكم".



وكانت فاجأت كارمن سليمان الجمهور، وكشفت أنها رزقت بتوأم بنات، وعلقت على الفيديو: "عيلتنا كبرت، الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته". ثم نشرت فيديو آخر، ظهرت فيه كارمن مع زوجها الملحن المصري مصطفى جاد، وهما يحملان الطفلتين، واختارا لهما اسمين مميزين "تاليا" و"تمارا".