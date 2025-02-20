تولغا ساريتاش يتعرض لحادث سير مروع أثناء ذهابه للتصوير

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي تولغا ساريتاش، لحادث سير أثناء توجه إلى موقع التصوير وسط تساقط كثيف للثلوج.

واصطدمت سيارة تولغا من الخلف بسيارة أخرى كانت كانت تسير على الطريق، ما أدى إلى تضرر السيارة دون تعرض الممثل لأي أضرار صحية، إذ أكدت التقارير المحلية، أن الحالة الصحية لتولغا جيدة ولم يتعرض لأذى جسدي، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي عنه شخصيا بعد الحادثة.

وعلى صعيد آخر، كان تولغا قد احتفل بزفافه في حزيران/ يونيو الماضي، على مصممة الأزياء زينب ميروك.

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