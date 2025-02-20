أغرب دعوى قضائية في هوليوود.. جيمس بوند يجب أن يبقى حياً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في قضية هي الأغرب في تاريخ الأعمال السينمائية، رفع رجل أعمال نمساوي دعوى قضائية غريبة تهدف إلى منع وفاة شخصية جيمس بوند في الفيلم الشهير.

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيل الأمر، وأكدت أن رجل الأعمال النمساوي جوزيف كليندينست رفع دعاوى قضائية تتعلق بفيلم الجاسوس “جيمس بوند”، مبرراً السبب بقوله إن “أصحاب حقوق الطبع والنشر فشلوا في استخدام العلامات التجارية لشخصية فيلم جيمس بوند، وهو لا يريد رؤيته يموت”.

ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال قوله “إننا ننظر إلى هذا الوضع برمته ونشعر بالقلق. النجاح التجاري يتراجع، ونعلم أن التراجع سيؤدي في النهاية إلى الموت. وهو ما نريد منعه”.

وأوضح أن حقوق العلامات التجارية المرتبطة بجيمس بوند مسجلة لدى شركة “Danjaq” الأميركية التي تسيطر على حقوق بيع المنتجات التي تحمل اسم بوند حول العالم مع شركة “Eon” البريطانية.

وقامت شركة “Kleindienst Group”، التي تعد واحدة من أكبر المطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة، برفع دعوى قضائية ضد أصحاب حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ووفقا لقوانينها، إذا لم يمارس المالك حقوق العلامة التجارية تجارياً لمدة خمس سنوات على الأقل، فيمكن إلغاء الحقوق.