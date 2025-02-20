شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون متزوجون بأكثر من زوجة فى دراما رمضان 2025.. مصطفى شعبان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان 2025 الذى يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات الدرامية ومن ضمن الأحداث داخل الأعمال سوف يظهرعدد من الفنانين متزوجين من أكثر من زوجة، وفي التقرير التالي يرصد ”الخليج 365” أبرز هؤلاء الفنانين الذين يتزوجون بأكثر من زوجة في مسلسلاتهم.

مصطفى شعبان

يظهرالفنان مصطفى شعبان داخل أحداث مسلسل "حكيم باشا" متزوج أكثر من زوجة، الزوجة الأولى الفنانة دينا فؤاد والزوجة الثانية يارا قاسم، وتظهر زوجة ثالثة تزوجها عرفيا في القاهرة.

ومسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، ودينا فؤاد، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.



مصطفى شعبان

خالد سليم

أما الفنان خالد سليم يظهر داخل أحداث مسلسل وتقابل حبيب متزوجا مرتين حيث يجسد شخصية رجل أعمال ومتزوج من ليل التي تلعب دورها ياسمين عبد العزيز، ويقرر الزواج سراً من رقية العسكري التي تجسد دورها الفنانة نيكول ساباً.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من ألفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



خالد سليم

صبرى فواز

الفنان صبري فواز يظهر كذلك خلال أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" متزوج من اثنتين، الأولى سما إبراهيم التي تزوجها بعد دخول منافسه -زوجها- محمد هنيدي في غيبوبة لمدة 20 سنة، أما الزوجة الثانية فتجسد دورها الفنانة جيهان خليل، ويجمع فواز بين الزوجتين في منزل واحد.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.