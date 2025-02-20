الأوسكار تكشف عن القائمة النهائية لمقدمي جوائز حفلها 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 10:19 صباحاً - 3 مارس، سُيقام الحدث الفني الأضخم على الإطلاق، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، في نسختها الـ 97، بحضور لفيف ضخم من صناع السينما العالمية، سواء المشاركين كضيوف أو مرشحين عن أعمال فنية هامة.

القائمة الكاملة لمقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار

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أعلن حفل توزيع جوائز الأوسكار عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة جو ألوين، وستيرلنج ك. براون، وويليم دافو، وآنا دي أرماس، وليلي روز ديب، وسيلينا جوميز، وجولدي هاون، وكوني نيلسن، وبن ستيلر، وأوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان.

وسينضمون إلى مقدمي العروض الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، بما في ذلك هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وإيلي فانينغ، ووبي غولدبرغ، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثغو، وآيمي بوهلر، وجون سكويب، وبوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، وسيليان ميرفي، وديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام

يمثل المرشحون لجوائز الأوسكار مثالاً للتميز السينمائي حول العالم، بدءًا من أفضل فيلم بشكل عام وحتى الإنجازات في الماكياج وتصفيفة الشعر، وسيقام حفل هذا العام في 2 من مارس 2025، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

أفضل فيلم

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Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

أفضل تصوير سينمائي

ANORA

THE BRUTALIST

A COMPLETE UNKNOWN

CONCLAVE

DUNE: PART TWO

EMILIA PÉREZ

I’M STILL HERE

NICKEL BOYS

THE SUBSTANCE

WICKED

أفضل مخرج

شون بيكر " Anora"

برادي كوربيت " THE BRUTALIST"

جيمس مانغولد " A COMPLETE UNKNOWN"

جاك أوديار " EMILIA PÉREZ"

كورالي فارغات " The Substance"

إليكِ هذا الخبر القائمة الكاملة لأفلام المسابقات الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي

أفضل ممثل

أدريان برودي " THE BRUTALIST"

تيموثي شالاميت "A COMPLETE UNKNOWN "

كولمان دومينغو "Sing Sing"

رالف فينيس "Conclave"

سيباستيان ستان "The Apprentice"

أفضل ممثلة

سينثيا إريفو "Wicked "

كارلا صوفيا جاسكون " Emilia Pérez"

ميكي ماديسون " Anora"

ديمي مور "The Substance"

فرناندا توريس " I'm Still Here"

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف "Anora"

كيران كولكين "A Real Pain"

إدوارد نورتون "A Complete Unknown"

جاي بيرس "The Brutalist"

جيريمي سترونج " The Apprentice"

أفضل ممثلة مساعدة

مونيكا باربارو " A Complete Unknown"

أريانا غراندي " Wicked"

فيليسيتي جونز " The Brutalist"

إيزابيلا روسيليني "Conclave"

زوي سالدانيا " Emilia Pérez"

أفضل موسيقى تصويرية

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

أفضل فيلم أجنبي

I'm Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

أفضل فيلم رسوم متحركة

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

أفضل سيناريو أصلي

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

أفضل فيلم وثائقي طويل

"Black Box Diaries"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Soundtrack to a Coup d'Etat"

"Sugar King"

أفضل فيلم وثائقي قصير

"Death By Numbers"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"The Only Girl in the Orchestra"

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

"Beautiful Men"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"Yuck!"

أفضل تصميم أزياء

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Gladiator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

أفضل مكياج وتصفيف شعر

"A Different Man"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"The Substance"

"Wicked"

أفضل تصوير سينمائي

"The Brutalist"

"Dune: Part Two

"Emilia Pérez"

"Maria"

"Nosferatu"

افضل إنتاج

"The Brutalist"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nosferatu"

"Wicked"

أفضل مؤثرات بصرية

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Dune: Part Two"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"

أفضل صوت

"A Complete Unknown"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

"The Brutalist"

"Conclave"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

أفضل أغنية أصلية

"El Mal" from "Emilia Pérez"

"The Journey" from "The Six Triple Eight"

"Like a Bird" from "Sing Sing"

"Mi Camino" from "Emilia Pérez"

"Never Too Late" from "Elton John: Never Too Late"

أفضل مونتاج

"Anora"

"The Brutalist"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

قدر ترغبين في معرفة تأجيل ترشيحات الأوسكار وتمديد التصويت بسبب حرائق لوس أنجلوس

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