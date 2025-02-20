خاص وبالفيديو - بشرى بتصريح عن نعمة الأفوكاتو وهيا عبد السلام توجه رسالة لإلهام علي

ميرنا وليد - بيروت - استكمالاً للقاءات التي أجرتها سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر على السجادة الخزامية في المهرجان الضخم والإستثنائي "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، نورد لكم اليوم لقاء مع الفنانة المصرية بشرى ولقاء مع الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام.



وكانت قد قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، هذا الحدث الفني الرائع في ليلة إستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع.