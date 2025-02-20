ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان المصري تامر حسني، على تصريحات الممثلة المصرية هنا الزاهد عنه، وإشادتها به وحبها الشديد له.

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي منشور، كتب فيه: "يا هنا أنا اللي مهما أوصف، إنتي إنسانة محترمة قد إيه، وشاطرة قد إيه، مش هديكي حقك، وأنا اللي فخور بيكي، وإنتي دلوقتي أهم نجوم جيلك، وربنا كرمك إنتي كمان بالشعبية الواسعة اللي مش عند حد في جيلك بالشكل ده، وده لأنك مجتهدة وفنانة حقيقية".

وأضاف: "وعندك قبول محترم عند كل أسرة مصرية وعربية الناس بتشوفك بنتهم، ودي نعمة كبيرة.. فخور إني قدمت للفن بنوتة قمر، وفي سنين قليلة أوي بقت رقم، ربنا يوفقك يا أحلى نونا".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاتها عنه.. تامر حسني يرد على هنا الزاهد وهـ ـذا ما قاله لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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