ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري حسن الرداد عن الزواج وعلاقته بزوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم وعن أسرار زواجهما.

وقال حين الرداد إنطلاقاً من تجربته الشخصية: "أنا بنصح كل الناس تتجوز بدري، هو فيه تعب شوية بس الجواز بدري حلو، وبقول دايماً يا ريتني اتجوّزت من زمان".

وعن سبب عدم إرتدائها خاتم الزواج، قال أنه لا يفضل ذلك بسبب حجمه الكبير وتأثيره على بشرته.

وعن طلبات زوجته منه قال: "لو إيمي قالتلي ما تشتغلش مع ممثلة معينة، هسمع كلامها ومش هشتغل، بس هي مش بتقولي كده، لكنها غيورة جداً عليّ، وأنا ببقى غبي لما بغير على إيمي".

كما تحدث عن موضوع تشجيعه لزوجته للعودة للتمثيل وأكد موهبتها في الكوميديا قائلاً: "أنا بقول لإيمي إنتي سمير غانم وهو صغير، لازم تعملي لينا أفلام ومسلسلات كوميدية لأن عندها موهبة كبيرة، وحرام تبقى عندها طاقة كوميدية ومكسلة إنها تشتغل".

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله حسن الرداد عن طلبات إيمي سمير غانم منه وعن غيرتها عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.