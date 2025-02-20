حنان مطاوع تتحدث عن حالتها الصحية.. وتفاجـ ـئ الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حنان مطاوع عن حالتها الصحية وفاجأت الجمهور بخضوعها لعملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وقالت حنان: "فتحت رقبتي وعملت عملية الغدة الدرقية وكانت وصلت لنص كيلو، وأنا بعملها قالولي فرصة اعملي عملية تجميل وشدّي الترهلات، قولتلهم الشدة على الله ومستحيل أعمل أي عمليات تجميل".

وكانت حنان قد تحدثت عن رأيها بلقب الـ "النجمة الملتزمة"، وقالت: "مقولتش إني فخورة بلقب النجمة الملتزمة، طبعاً متشكّرة على اللقب ولكني مش عايزة ألقاب، أنا عايزاهم يفتكروني بالخير وخلاص، وطبيعي كلنا ملتزمين وأتمنى لما حد يُلحق بي لقب يكون مرتبط بفني زي الشاطرة أو الموهوبة، تبقى حاجة مرتبطة بأدائي مش بشخصي، وأعتقد إني ممكن أبقى متحررة في وجهة نظر البعض وملتزمة في وجهة نظر البعض الآخر".

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