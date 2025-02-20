تسريب ملف شاكيرا الطبي.. وتحقيقات قضائية تبدأ

ميرنا وليد - بيروت - بعد إلغائها حفلها بسبب تعرضها لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى، تم تسريب ملف الفنانة العالمية شاكيرا الطبي، من العيادة التي تلقت فيها العلاج في العاصمة ليما.



وقد هددت السلطات البيروفية بفرض عقوبات وغرامات باهظة في إطار التحقيقات بكيفية تسريب المعلومات والسجلات الطبية.

وقد تم نقل شاكيرا إلى غرفة الطوارئ بسبب مسكلة في بطنها مما أجبرها على إلغاء عرض ضخم، وقالت: "يؤسفني أن أخبركم جميعاً أنّني اضطررت الليلة الماضية للذهاب إلى قسم الطوارئ بسبب مشكلة في المعدة وأنا الآن في المستشفى.أخبرني الأطباء الذين يشرفون على علاجي بأنني لست في حالة تسمح لي بتقديم أداء الليلة".

وبعد وقت قصير من دخولها المستشفى ظهر التقرير الطبي الخاص بها على مواقع التواصل الإجتماعي مما أثار موجة غضب واسعة.