شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد: شخصيتى في مسلسل قهوة المحطة ستكسب تعاطف الجمهور مع عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد ماجد في بطولة مسلسل قهوة المحطة، الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، وكشف ماجد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن تفاصيل شخصيته التي يظهر بها ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرح قائلا: "أقدم شخصية محمد في مسلسل قهوة المحطة شخصية أحبها جدا، وستكون قريبة من الجمهور، وستكسب تعاطفهم بشكل كبير، خاصة أنها من كتابة الأستاذ عبد الرحيم كمال، وإخراج الأستاذ إسلام خيرى، وهى تجربة ممتعة، وأوعد المتابعين بوجود دويتو مختلف مع الفنان أحمد غزى".

قهوة المحطة ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومقرر تصويره بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.