شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم وجمال يوسف يتاجران فى الآثار بمسلسل فهد البطل رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كلا من الفنان جمال يوسف وحجاج عبد العظيم تصوير دورهما فى مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، حيث يجسد جمال شخصية "شعلان" وحجاج شخصية "شوقي"، اللذان يعملان فى تجارة غير مشروعة "آثار".

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.