نبيلة عبيد بأول تعليق على خبر خطوبتها من ثري عربي

ميرنا وليد - بيروت - بأول تعليق لها على الفيديو المنتشر وأخبار خطوبتها من ثري عربي، نفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد الشائعات مؤكدة أن لا صحة لها.



وقالت نبيلة عبيد بتصريحات صحافية: "من المعيب الحديث عن خطبتي في عمري الحالي، لكن الشائعة لم تزعجني، بل أضحكتني".

وأكدت نبيلة أن الهدية مرتبطة حصراً بمناسبة إنطلاق تصوير المسلسل، الذي يضم العديد من الوجوه السعودية والمصرية.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه نبيلة عبيد، خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية، وتلقت عقداً من الألماس من أحد المنتجين.

وظهر المنتج السعودي خالد الراجح وهو يهدي نبيلة عبيد العقد المكتوب عليه "جذوة"، وهو اسم المسلسل الذي ستشارك فيه.

وعلى اثر انتشار هذا الفيديو، انتشرت التعليقات من الجمهور، الذي اعتبر أن نبيلة تحتفل بخطوبتها على رجل ثري، وأن هذا العقد هو هدية من العريس للعروس، لكن الحقيقة هي أن هذا العقد، ليس إلا هدية تقدير من المنتج للممثلة القديرة.