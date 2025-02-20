"دكتور فود" ملاحق دوليا.. هرب المخـ ـدرات بالحلوى

ميرنا وليد - بيروت - طلب قاضي التحقيق في لبنان زياد الدغيدي، تعميم مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال اللبناني جورج حنا ديب المعروف بـ "دكتور فود"، بعد ضبط حلوى ومواد غذائية في مطار العاصمة اللبنانية بيروت، مصنّعة في معامله ومحشوة بالمخدرات.

وكانت هذه المواد معدة لشحنها إلى إحدى الدول الخليجية، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وطلب القاضي الدغيدي، توقيف المدعى عليه في حال وجوده في لبنان، وتعميم مذكرة التوقيف في الحدود والمعابر اللبنانية، كما أحال نسخة عن المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لتعميمها عبر الإنتربول وتوقيفه في الخارج، في حال غادر الأراضي اللبنانية.