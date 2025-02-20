الشائعة التي طالت جينيفر أنيستون وباراك أوباما تتفاعل من جديد لهذه الأسباب

ميرنا وليد - بيروت - الشائعة التي طالت الممثلة جينيفر أنيستون والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن وجود علاقة عاطفية بينهما تفاعلت من جديد بعد بروز معطيات أهمها أن باراك أوباما منفصل عن زوجته ميشيل أوباما وتغيبها عن مرافقة زوجها الى مناسبتين هامتين الأولى مراسم دفن الرئيس السابق جيمي كارتر وحفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يذكر أن باراك أوباما وميشيل حافظا على هدوءهما بعد إنتشار الشائعات وبقي التواصل بينهما طبيعياً على حساباتهما الخاصة وتبادلا العبارات اللطيفة وهنأها بعيد ميلادها بهذه الكلمات : "تملأين كل غرفة بالدفء والحكمة والمرح والنعمة وأنا سعيد لخوض مغامرات الحياة معك". وأجابت "أحبك حبيبي" وأرفقت كلماتها بقلب ووجوه مبتسمة.