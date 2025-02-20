شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تغنى تتر مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة جنات من تسجيل أغنية تتر مسلسل "الأميرة" بطولة الفنانة ياسمين صبرى والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل 2025، والأغنية تحمل اسم "ضل الحيطة" من كلمات حسام طنطاوى، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين.

مسلسل الأميرة من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

من ناحية أخرى تشارك ياسمين فى بطولة فيلم الأرض السودا من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة، وتجسد ياسمين صبرى خلال الأحداث، شخصية غواصة تعيش فى الجونة وهى فتاة قوية وشديدة وتجمعها المواقف بالنجم كريم عبد العزيز ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك فى إطار تشويقى لايت.

يذكر أن ياسمين صبرى قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم أبو نسب العام الماضى والذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.ياسمين صبرى، ياسمين صبري، كريم عبد العزيز، فيلم الارض السودا، اصابة ياسمين صبرى، صور ياسمين صبري.