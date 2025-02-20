شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "دراما التسعينيات" اهتمت بالمردود الأدبي والقيمة الفنية أكثر من المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إلهام شاهين، أن الدراما خلال فترة التسعينيات لم تكن تهتم بالمردود المالي فقط ولكن كانت تهتم بالمردود الأدبي والقيمة الفنية، مشيرة إلى أن مسلسل ليالي الحلمية رصد تاريخ مصر وهو عمل يبين واقع مصر وتأثير الحالة السياسية على الحالة الاجتماعية.

وتحدثت الهام شاهين، خلال مشاركتها في الفيلم الوثائقي "دراما التسعينيات"، المذاع على قناة الوثائقية، أن مسلسل ليالي الحلمية في مصر يرصد تأثير الحالة السياسية على الوضع الاقتصادي، مؤكدة أنه من أهم اعمالها واعمال التلفزيون المصري على الاطلاق.

وتابعت: "مفيش عمل أخذ كل هذا النجاح الكبير مثل سلسلة ليالي الحلمية والكم الكبير من الحلقات واتعمل فوق 200 حلقة والناس تتابعه بنفس الشغف".

